Amici, tenero bacio tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. È lui il nuovo fidanzato?

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano si stanno frequentando? La risposta è negativa, considerando anche che il maestro di latino americano è felicemente sposato con la ballerina Francesca Tocca. Ma oggi, 2 ottobre, durante il terzo appuntamento con Amici di Maria de Filippi i due professori si sono scambiati un tenero bacio, scatenando un caloroso applauso tra il pubblico. Cosa è successo?

Il bacio

Come consuetudine, anche questa settimana durante il talent show si è aperta la parentesi del nuovo fidanzato di Alessandra Celentano, che ad oggi rimane ancora un mistero. Nella prima puntata, infatti, la maestra di danza classica aveva confidato di aver trovato un compagno durante le vacanze estive. Inoltre pare che il presunto partner, stando alle indiscrezioni diffuse da Rudy Zerbi, sia del nord.

Maria De Filippi non demorde e oggi ha deciso di giocare con la maestra. In questi giorni al popolo del web è stato chiesto di elencare una serie di papabili fidanzati della Celentano. Tra questi c'era anche quello del maestro Raimondo Todaro. Quando è stato fatto il suo nome il pubblico ha applaudito, anche se la padrona di casa ha subito precisato il fatto che sia sposato da anni. A questo punto, l'ex volto di Ballando con le stelle si è alzato in piedi e ha baciato la collega, scatenando il caos in studio tra applausi e risate.