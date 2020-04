​Andrea Damante e Giulia de Lellis sono tornati insieme: il video che ufficializza il nuovo fidanzamento.

La conferma ufficiale arriva proprio dai profili social dei due; infatti Damante ha pubblicato un video in cui i due appaiono insieme, sul terrazzo di casa, intenti a fare esercizi di fitness insieme.

D'altronde che i due stessero passando questo periodo di lockdown insieme era piuttosto noto, e nessuno dei due, davanti ai tanti articoli che parlavano della loro reunion, aveva smentito il ritorno di fiamma. Inoltre, Andrea e Giulia proprio oggi potrebbero essere ospiti, insieme, a Verissimo.

Certamente in molti, come è stato già fatto, ricorderanno a Giulia il libro scritto proprio in merito ai motivi che la spinsero a separarsi da Andrea; il titolo del libro era piuttosto esplicito: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”.

Ultimo aggiornamento: 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA