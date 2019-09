Andrea Damante, frecciatina a Giulia De Lellis dopo Verissimo: «La play? Avevo la casco»

Sabato 14 Settembre 2019, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 19:57

Continuano le polemiche a distanza tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L'ex tronista di Uomini e Donne stuzzica ancora la sua vecchia fiamma e lo fa a modo suo, rispondendo a uno dei tanti commenti alle sue foto su Instagram.«Come sta la play? » gli chiede uno dei suoi follower a pochi minuti di distanza dall'apparizione di Giulia De Lellis a Verissimo. Lui è lapidario e ironico allo stesso tempo: «Avevo la casco tranquillo»La battuta è nata dall'affermazionde della De Lellis che, dopo aver scoperto il tradimento, in più di un'occasione ha detto di aver distrutto e buttato sotto la doccia la console dell'ormai ex fidanzato dopo averla presa a martellate per vendicarsi del tradimento.In seguito c'era stato, come noto, qualche piccolo tentativo di riavvicinamento. Poi la rottura definitiva e la pubblicazione, qualche mese fa, del polemico libro contenente tutti i segreti della loro love story: “Le corna stanno bene su tutto”.