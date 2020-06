Andrea Damante e Giulia De Lellis, prima uscita dopo il lockdown: «Lui le ha chiesto di sposarla»

Per Giulia De Lellis e Andrea Damante la prima uscita dopo il lockdown da emergenza coronavirus. La notizia del loro ritorno in coppia era uscita proprio in concomitanza con la rigida Fase Uno, che i due hanno trascorso insieme nella casa di Giulia a Pomezia ed ora, nella più libera Fase 3 si sono regalati la prima uscita pubblica, mentre secondo gli amici sarebbero vicini alle nozze.

La coppia, che ha deciso di convivere a Milano, è stata sorpresa da “Chi” durante una serata in un locale nella capitale lombarda, innamoratissimi e inseparabili, fra baci, risate e abbracci. E secondo i beninformati ci sarebbe una grande novità, dato che Andrea, anche se non le ha ancora regalato un anello, le avrebbe chiesto di sposarla.

Ultimamente Giulia e Andrea avrebbero avuto un piccolo bisticcio a cui di una ex dell’ex tronista. Damante infatti avrebbe messo un like di troppo a un post social di Sarah Croce, scatenando la rinomata gelosia dell’influencer Giulia.





Ultimo aggiornamento: 20:04

