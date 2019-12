Andrea Damante e la frecciatina a Giulia De Lellis: «Le corna stanno bene su tutto»

Andrea Damante nel suo ultimo post su Instagram lancia una frecciatina alla ex Giulia De Lellis. L'ex tronista ha pubblicato uno scatto in cui fa il gesto delle corna e la didascalia che lo accompagna è «Le corna stanno bene su tutto», proprio come il titolo della sua ex fidanzata Giulia.

La De Lellis ha deciso di scrivere il libro proprio dopo i ripetuti tradimenti di Andrea. Più volte ha raccontato di aver scoperto in modo anche traumatico che Damante la tradiva e di essere andata in escandescenze. L'uscita del libro di Giulia è stata un vero successo per l'ex gieffina, anche se in effetti, non ha dipinto il suo ex nel migliore dei modi. Andrea non ha gradito alcuni passi del libro, commentandoli anche in diverse interviste e, forse, con questo post ha voluto prendersi una piccola rivincita.

Ultimo aggiornamento: 23:34

