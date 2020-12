Andrea Damante la foto amarcord col padre di 15 anni fa: «Ho iniziato la mia carriera da metalmeccanico in officina...»

Andrea Damante regala ai suoi follower uno scatto di gioventù, prima di diventare un famoso tronista di “Uomini e donne”. La carriera di Andrea Damante infatti è cominciata come metalmeccanico in un’officina, una professione molto lontana da quella odierna di deejay.

Andrea Damante è andato a trovare la famiglia in Sicilia e dalle stories del suo account instagram ha condiviso una foto di quindici anni fa, quando lavorava col padre Maurizio in un’officina di Caltanissetta: «Avevo iniziato nel 2005 - spiega Andrea - la mia carriera da metalmeccanico in officina. Era dura».

La sua vita poi ha preso una piega diversa, Andrea Damante è salito sul trono di “Uomini e donne”, dove ha conosciuto il successo e la sua storica ex, Giulia De Lellis. Dopo l’esperienza da Maria De Filippi Andrea ha preso parte al “Grande Fratello Vip” e nel mentre si è dedicato alla sua attuale professione, quella di deejay. Un mestiere che gli dà soddisfazioni, come ha spiega nel suo secondo post social, che vede una affollata serata in discoteca e un suo pensiero: «Ho pensato che fare il deejay sarebbe stato più adatto alla mia persona».

