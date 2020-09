Andrea Damante e la nuova fidanzata, ira social: «Non permetto di essere infangato»

Andrea Damante si infuria sul social e risponde alla voci su una sua presunta nuova fidanzata. Finita (per la seconda volta) la storia con Giulia De Lellis, conosciuta sotto i riflettori di “Uomini e donne”, ad Andrea Damante è già stata affiancata una nuova fiamma.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, è addio: lei va in vacanza con Carlo Gussalli Beretta

La voce impazza sulla rete c'è che lo vorrebbe molto vicino a una ragazza di nome Martina: “Accanto a lui – fa sapere la rivista nella rubrica “Chicche di gossip”anche Chi – in questi ultimi giorni è comparsa una certa Martina. I due sono stati sopresi in teneri atteggiamenti in uno dei luoghi più romantici che Andrea frequentava quando era legato a Giulia”.

Andrea Damante dal canto suo ha preso lo smartphone e attraverso Instagram ha detto chiaramente la sua sulla questione nuova fidanzata: “Questa volta – ha scritto nelle stories – risparmiatevi tutta questa merd*… Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario … qui nessuno ha nessuno…anzi… quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto. Buongiorno”.

