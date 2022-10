Andrea Damante ospite in discoteca: crolla il tetto appena comincia ad esibirsi

Paura per Andrea Damante. Lo scorso sabato l'ex tronista di Uomini e Donne è stato ospite come deejay in un locale notturno a Vercelli. Durante l'esibizione però è crollato il soffitto sulle teste dei presenti e il momento è stato catturato e poi pubblicato sui social network. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi né feriti.

Proprio nel momento in cui dj veronese aveva cominciato ad esibirsi, il soffitto della discoteca Globo a Vercelli è crollato improvvisamente, lasciando senza parole i presenti. A rendere virale il momento è stata Margherita Fosterini, che ha pubblicato un video su TikTok e come didascalia ha scritto: «Vai a vedere Damante ma cade il soffitto appena entra». Dal filmato si vede il momento in cui Damante entra per esibirsi e insieme ai coriandoli crolla tutto il soffitto.

La brutta disavventura non è stata commentata da Andrea Damante. Fortunatamente però non ci sono stati risvolti negativi e tutto è andato per il meglio. Diversi i commenti degli utenti divertiti nel vedere la scena: «Che dire... ha spaccato!», ha scritto qualcuno.