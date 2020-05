Andrea Iannone e la Fase 2: fa la spesa in ciabatte e mascherina, poi butta i guanti in lattice per strada

Ultimo aggiornamento: 14:11

Dopo la squalifica per doping e l’addio alla sua ex Giulia De Lellis,sta trascorrendo la “fase 2” dell’emergenza da coronavirus nella sua villa di lusso in Svizzera, a Lugano, anche se non mancano delle puntatine a Milano, dove lascia come ricordino… un paio diin lattice.Andrea è stato fotografato da “Nuovo” mentre va a fare acquisti in un esercizio di Milano con la mascherina e ai piedi un paio di ciabatte. Parcheggia la sua macchina in una zona riservata agli invalidi, entra nel supermarket, ne esce con la spesa mentre controlla il telefonino e prima di rientrare nella sua vettura getta a terra i guanti in lattice che indossava.Una “disattenzione” per il pilota rimasto single dopo la fine della sua relazione con la De Lellis, anche se per un lungo periodo hanno impazzato le voi di una sua possibile love story segreta con la showgirl Cristina Buccino, già smentita da entrambi i diretti interessati.Andrea ultimamente è tornato a parlare tanto di Belen Rodriguez, quanto di Giulia De Lellis: «Io ho il cuore puro… Io sono fedele a me stesso… Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti (...) Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità».