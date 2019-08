Andrea Iannone, la festa del 30esimo compleanno organizzata da Giulia De Lellis

Giovedì 15 Agosto 2019, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2019 23:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Iannone ha compiuto 30 anni da pochi giorni e Giulia De Lellis, dopo avergli dedicato un pensiero social per fargli gli auguri, ha deciso di organizzargli una bellissima festa in compagnia degli amici più stretti. La storia tra il motociclista di Vasto e la influencer continua a gonfie vele.«Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti. Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola. La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare. Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore» - aveva scritto Giulia De Lellis su Instagram - «Ecco cosa siamo io e lui : bene. Siamo anche rispetto, consapevolezza, e tante altre cose che se dovessi soffermarmi a descrivere non finirei più.. È vero, non vi ho ancora raccontato tanto di noi, ma lui è troppe cose . Più di tutto è meraviglia, la mia .. Ogni giorno fa innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul suo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, una smorfia o una mania. Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio!».Qualche giorno dopo, Giulia De Lellis ha anche deciso di organizzare una festa insieme agli amici più cari della coppia. Andrea Iannone ha così avuto la possibilità di festeggiare i 30 anni, la sera di martedì 13 agosto, in una location molto suggestiva: una masseria pugliese utilizzata per eventi in cui gli invitati hanno degustato diverse bontà locali.