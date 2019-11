Andrea Iannone e Giulia De Lellis vanno a vivere insieme: eccoli durante il trasloco

La loro relazione va a gonfie vele e per Giulia De Lellis e Andrea Iannone di certo non mancano i progetti. L’influencer, ex protagonista di Uomini e donne e d ex gieffina vip e il pilota di motoGp infatti hanno deciso di andare a vivere insieme.



I due infatti sono stati sorpresi da “Chi” mentre caricano in auto con il bagagliaio pieno, alcuni scatoloni per il trasloco, destinazione Lugano in casa di Iannone. Dopo la fatica per lo spostamento dei bagagli la coppia è andata a cena in un ristorante, senza dimenticare naturalmente di scambiarsi un bacio prima di salire sul veicolo.

Ultimamente si è parlato di Giulia De Lellis in relazione a Belen Rodriguez, ex di Iannone. Secondo indiscrezioni infatti la showgirl avrebbe avuto una liaison con Andrea Damante, ex tronista di "Uomini e donne" oggi deejay, mentre era ancora fidanzato con Giulia.

