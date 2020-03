Andrea Iannone, frecciatina a Giulia De Lellis: «Il segreto è non accontentarsi»

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Amore al capolinea per Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Se l'influencer sembrerebbe essere ritornata tra le braccia del suo ex Andrea Damante, il motociclista si confida con i suoi follower su Instagram, complice la quarantena per l'emergenza coronavirus.Andrea Iannone si è lasciato andare e ha risposto alle domande che i suoi follower gli hanno fatto sulle storie di Instagram. Complice la notte e la quarantena per l'emergenza coronavirus che costringe tutti a stare a casa, il motociclista ha deciso di rispondere ad alcune domande. A chi gli ha chiesto come stava, Iannone ha risposto «Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo. Oggi più che mai sto bene».A chi gli ha chiesto se sono più importanti i soldi o l'amore, Andrea Iannone ha dato una risposta piuttosto lunga e tra le righe sembra inevitabile non cogliere una frecciatina per la sua ex Giulia De Lellis: «I soldi non sono importanti se non li hai guadagnati con sacrificio e non puoi spenderli con la gente che ami. Il segreto è non accontentarsi, trovare la persona giusta con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è per sempre…L'importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l'amore vero arriva sempre al momento giusto. E se no è arrivato non è il momento giusto».