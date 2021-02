Andrea Iannone, pranzo romantico con la figlia di Umberto Tozzi: è nato l'amore?

C’è aria di novità nella vita privata di Andrea Iannone. O così pare. Sì perché il bel centauro, famoso anche per essere stato il fidanzato prima di Belen Rodriguez e poi di Giulia De Lellis, è stato pizzicato dai fotografi a Milano, in un romantico tete à tete con la figlia di Umbero Tozzi, Natasha.

I due si sono dati appuntamento per un romantico brunch nel ristorante dei vip, in centro a Milano. Dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi, sembravano molto affiatati, ma anche molto attenti a non dare troppo nell’occhio. Per sviare ogni sospetto, infatti, sono usciti dal locale uno alla volta, facendo finta di non conoscersi. Poi però, sempre secondo la ricostruzione di Chi, i due sono saliti sul fiammante Suv del campione di motociclismo e insieme sono poi partiti alla volta di Lugano, dove il campione di Moto GP vive e dove, forse, hanno trascorso la serata.

Una nuova bellissima donna, dunque, sarebbe al fianco di Iannone, che negli ultimi anni ha collezionato flirt con molte protagoniste del mondo dello spettacolo e Natasha, non ha nulla da invidiare loro. Trentuno anni, fisico mozzafiato e una carriera da modella e influencer. I suoi scatti sexy sui social, fanno il pieno di like.

Nel suo passato anche una presunta liaison con l’immobiliarista Stefano Ricucci, ex marito di Anna Falchi e una storia con l’imprenditore Alberto Franceschi. E adesso forse il suo cuore è tornato a battere per Andrea Iannone. Sarà Natasha a fargli tornare il sorriso dopo la squalifica fino al 2023, per doping?

