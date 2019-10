Andrea Mainardi e Anna Tripoli, le foto del matrimonio. Folla di vip, Antonella Clerici testimone

Sabato 12 Ottobre 2019, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre, 08:55

ROMA - Andrea Mainardi, le foto delle nozze con Anna Tripoli. Antonella Clerici testimone: «Auguri amico mio». E finalmente è arrivato il gran giorno. Oggi, sabato 12 ottobre, Andrea Mainardi ha sposato la sua "Tripolina", dopo quattro anni di amore. Sfilata di vip per le nozze che si sono svolte nella suggestiva abbazia di San Galgano, vicino Siena. Presenti, le amiche del Gf Vip, Giulia Salemi, le Donatella e Martina Hamdy. Che per l'occasione hanno indossato tutte abiti paiettati scintillanti., con la quale lo chef ha lavorato alla Prova del Cuoco. In un post su Instagram, la conduttrice ha dedicato tenere parole ad Andrea Mainardi: «Auguri amico mio per il vostro infinito amore».