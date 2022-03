Andrea Pirlo sposa Valentina Baldini: il sì in Comune a Torino

Andrea Pirlo e Valentina Baldini si sono sposati. La coppia, insieme dal 2014, ha detto sì sabato 12 marzo in Comune a Torino e a celebrare il matrimonio è stato Mimmo Portas, il leader dei Moderati.

Andrea Pirlo e la compagna Valentina Baldini si sono sposati in Comune a Torino sabato 12 marzo. I due stanno insieme da tempo, precisamente dal 2014, ed hanno due gemelli, Leonardo e Tommaso, nati a New York nel 2017. L’ex calciatore e allenatore ha altri due figli, Niccolò e Angela, nati dal suo precedente matrimonio con l’ex moglie Debora Roversi, da cui si è separato proprio per stare a fianco di Valentina: «Ho rinunciato a me stessa – aveva spiegato la donna in un’intervista a “Vanity Fair” - è difficile raccontare l’abnegazione, la rinuncia e l’annullamento di me stessa al fianco di un campione»

Andrea Pirlo, Valentina Baldini e i gemelli Leonardo e Tommaso (Instagram)

La Baldini, immobiliarista e pierre torinese, ha avuto una relazione in passato con Riccardo Grande Stevens, figlio di Franzo Grande Stevens, grande amico dell’avvocato Gianni Agnelli. Ha conosciuto l’attuale marito ormai otto anni fa al Golf Club di Torino e fra i due è immediatamente scoppiato il colpo di fulmine.