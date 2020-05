Ultimo aggiornamento: 18:22

Lutto per Andrea Preti , l'annuncio doloroso su Instagram: «Il giorno più brutto della mia vita...». L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ed ex fidanzato di Claudia Gerini ha condiviso con i suoi follower il dolore per la perdita di una persona molto cara.Si tratta della nonna, alla quale dedica tenere parole d'amore: «Ieri è stata la giornata più brutta della mia vita . Alle 20 e 30 si è spenta la mia Nonna ❤️🙏🏻 Non ho parole per descrivere il dolore, il vuoto che ho dentro ... Un vuoto che risuona così forte da farmi male. Un abbraccio a tutte le persone che le hanno voluto bene. Ciao nonna🙏🏻 ti voglio un cuore di bene e mandami un sorriso da lassù che ne ho bisogno. Andrea».Tanti i messaggi di affetto dei follower: «».