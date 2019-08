Andreas Müller si mette in mostra su Instagram, le fan in estasi

Giovedì 22 Agosto 2019, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 14:10

Andreas Müller si mette in bella mostra e manda in tilt il pubblico femminile su Instagram. Il ballerino di Amici, sempre più popolare anche sui social, durante questa estate sta rendendo la fidanzata Veronica Peparini una delle donne più invidiate d'Italia.Oltre alle foto di coppia, Andreas Müller ogni tanto su Instagram pubblica scatti al mare o in piscina, in cui mette in mostra il fisico scultoreo. Questa volta, però, il ballerino è andato decisamente oltre, abbassando il costume e scoprendo il fondoschiena, per la gioia delle follower.Lo scatto, realizzato in una piscina, ha mandato in estasi le fan di Andreas Müller. Una di loro, ad esempio, ha commentato così: «E voi che vi mettete con la schiena a 180° gradi per far vedere il culo, ammirate la natura divina». Ma non solo. C'è chi scherza così: «C'è chi ha zoomato e chi mente». Fino a vere e proprie dichiarazioni: «Vorrei essere Veronica Peparini».La storia d'amore tra Andreas Müller e Veronica Peparini, ufficializzata solo dopo qualche tempo, prosegue comunque a gonfie vele, nonostante la differenza d'età (48 anni lei, 23 lui).