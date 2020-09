Angela Lansbury, la Signora in giallo a Malibù: e a 94 anni conquista i social

Occhiali da sole, maglietta bianca e mascherina abbassata per poter mangiare. La protagonista della foto che ha scatenato una valanga d'affetto sui social è Angela Lansbury, l'attrice che ha segnato un'epoca tra cinema e televisione con film indimenticabili fino alla Signora in Giallo, la serie tv in cui interpreta l'arguta Jessica Fletcher.



Ultimo aggiornamento: 10:34

Laè stata fotografata a, in, dal marito della figlia e la foto ha scatenato i commenti dei tantissimi fan di ogni età ben felici di vedere la tanto riservata Signora in giallo in buona salute alla soglia dei 95 anni. «Amo quel sorriso, guarderei i suoi film per ore», scrive un utente di twitter, «mi stavo proprio chiedendo dove stesse trascorrendo il periodo della pandemia», risponde un altro. «94 anni di pura classe. Una vera leggenda vivente», commenta ancora un'altra. Non a caso la signora Fletcher è stata premiata con un Prmeio Oscar alla carriera sei anni fa.