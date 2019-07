Uomini e Donne, è Kevin Bonifazi del Torino la nuova fiamma di Angela Nasti

Giovedì 11 Luglio 2019, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 18:19

Dopo la rottura lampo con Alessio Campoli, c'è una nuova fiamma per Angela Nasti. Si tratta di Kevin Bonifazi, difensore classe '93 del Torino. Sui due c'erano sospetti già da tempo, ma adesso sembrano non esserci più dubbi, dopo che le alcune immagini della nuova coppia sono state diffuse sui social dall'account Gossip Tv Official. I due giovani sono stati beccati al mare insieme, confermando così le ipotesi degli attenti osservatori dei social.Già qualche giorno fa, pur non mostrandosi insieme, la Nasti e Bonifazi avevano pubblicato delle storie Instagram dalla stessa pizzeria a Napoli, lasciando intendere che fossero lì nello stesso momento. L'ex tronista di Uomini e Donne non è ancora uscita allo scoperto, probabilmente scottata dalle polemiche a seguito della fine della sua relazione con Alessio Campoli, ma secondo i ben informati non ci sono più dubbi: Angela Nasti e Kevin Bonifazi stanno insieme.