Angelina Jolie porta in tribunale Brad Pitt: «Era violento, ho le prove». E in aula manderà i figli a testimoniare

Angelina contro Brad. In nuovi documenti presentati in tribunale in vista della discussione della causa di divorzio, Angelina Jolie ha detto di avere «prove» di violenze domestiche dell'ex marito Brad Pitt e di essere pronta a portare i figli a testimoniare contro di lui.

L'attrice ha fatto sapere di essere pronta a salire sul banco dei testimoni e ha offerto la testimonianza di «bambini minorenni» che sarebbero poi i sei figli tra naturali e adottati: Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12.

Angelina ha presentato i documenti in tribunale venerdì scorso in vista della battaglia legale che la oppone all'ex marito. I due attori si sono separati nel settembre 2016 dopo due anni di matrimonio. Jolie e Pitt, che stavano insieme dal 2004 dopo essersi innamorati sul set di “Mr. e Mrs. Smith”, sono stati dichiarati legalmente «single» nell'aprile 2019, ma la causa di divorzio è ancora aperta e così la battaglia sulla custodia dei figli.

