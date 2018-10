Angelina Jolie in love con Keanu Reeves? La presunta relazione infiamma Hollywood e non solo

Giovedì 18 Ottobre 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se, dopo il divorzio, si sono moltiplicate le voci su flirt (veri o presunti) di Brad Pitt, molto meno si è saputo sulla situazione sentimentale dell'ex moglie, Angelina Jolie. L'attrice, infatti, dopo la separazione è rimasta piuttosto lontana dai riflettori, concentrata soprattutto sulla famiglia. Almeno fino a oggi, dal momento che sembra proprio che Angelina Jolie abbia ritrovato l'amore con un altro collega, Keanu Reeves.A diffondere la voce è stata la rivista australiana News Weekly, che rivela come Angelina Jolie e Keanu Reeves si sitano frequentando da circa un anno. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, riportata anche da GossipCop . Nonostante la professione in comune, sembra che a far scoccare la scintilla ci abbia pensato Patricia Taylor, madre dell'attore e vicina di casa di Angelina e dei suoi sei figli a Los Angeles.Secondo la rivista australiana, Angelina Jolie e Keanu Reeves sarebbero molto innamorati e, di tanto in tanto, si concederebbero delle fughe romantiche. Inoltre, l'attore divenuto celebre in tutto il mondo grazie all'interpretazione di Neo in Matrix, avrebbe anche un eccellente rapporto con i sei figli di Angelina. In merito a questa indiscrezione non ci sono conferme né smentite ufficiali, forse anche a causa della querelle legale tra Angelina Jolie e l'ex marito, Brad Pitt.