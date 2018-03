Angelina Jolie volta pagina: il nuovo amore è l'attore Garrett Hedlund

Venerdì 16 Marzo 2018, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 17:25

Angelina Jolie sembra aver voltato pagina e pronta a lanciarsi in un nuovo amore. Secondo quanto rivelato da fonti vicine all'attrice 42enne al magazine RadarOnline.com, sembrerebbe di sì.Alcuni amici vicini all'ex di Brad Pitt, infatti, avrebbero iniziato a pensare che lei e Garrett Hedlund siano un «perfect match», si legge sul portale specializzato in celebrity e news da Hollywood. Un incontro perfetto, insomma.I due, secondo quanto rivelato dalla fonte, sarebbero passati da uno scambio di mail una volta ogni tanto ad una serie messaggi più frequenti, «pianificando di incontrarsi per cena». Ed «è Garrett che sta facendo tutte le mosse» ha aggiunto la stessa fonte.Attore, 33 anni, famoso per il ruolo da protagonista nel film “On The Road”, Hedlund è stato legato sentimentalmente tra 2011 e 2016 a Kirsten Dunst, conosciuta proprio sul set della pellicola tratta dal romanzo di Jack Kerouac “Sulla strada”.