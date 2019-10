Angelo Costabile: «Casto da due anni. Con Corinne Clery passione spenta, come fratello e sorella»

Mina sbarca su Instagram ed è boom di like: la prima foto social

La castità è durata abbastanza e oraha quasi deciso di interromperla. Angelo infatti aveva cominciato ad astenersi dai rapporti con l’altro sesso addirittura prima della fine della sua lunga relazione con Corinne Clery , con cui ha preso parte anche a un’edizione di “Pechino Express”.Il motivo per cui la castità è antecedente alla rottura è presto detto e Angelo l’ha spiegato ospite da Barbara D’Urso a" Pomeriggio Cinque": «La scorsa estate – ha spiegato ai microfoni della trasmissione - io e Corinne abbiamo messo fine alla nostra relazione. La passione tra noi si era ormai spenta e così siamo diventati come fratello e sorella».Il tempo è passato, Costabile ha superato l’addio dall’attrice con cui era stato fidaznato per nove anni ed è (quasi) pronto per nuove avventure: “Sono casto da due anni e ho gli ormoni in subbuglio. Però, anche se non è facile, sono fedele alla mia scelta e mi sfogo con lo sport”.I due, 28 anni di differenza d’età, in realtà si erano già lasciati per poi tornare (temporaneamente) insieme e Corinne aveva spiegato i motivi: “L’avevo lasciato - ha rivelato in un'intervista - perché non sopporto che l'amore e la passione si smorzino e che tutto si appiattisca. Lui si era un po' troppo seduto e così a gennaio l'ho mollato. Sto con un uomo giovane e lascio tutto alla vostra immaginazione”.