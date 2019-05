Anna Falchi si spoglia per la Coppa Italia alla Lazio: lo scatto hot fa impazzire i tifosi

Giovedì 16 Maggio 2019, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 19:13

Per festeggiare la vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, squadra per cui tifa, Anna Falchi ha regalato uno scatto hot ai suoi fan su instagram. Dopo lo spogliarello per lo scudetto e durante i festeggiamenti per il 2-0 contro l’Atalanta, Anna non ha dimenticato i suoi follower.L’attrice e showgirl ha postato uno scatto che la vede sdraiata con indosso soltanto un tanga, seguita dalla didascalia: «Senza parole, solo tanta felicità... Non mollare mai. Questo è e sempre sarà il nostro motto... Forza Lazio #coppaitalia2019 #vittoria @official_sslazio #annafalchi». La condivisione naturalmente ha fatto il pieno di like e di commenti, anche piccanti, di apprezzamento.Poco prima Anna, che era allo stadio, aveva postato un video con i tifosi che intonavano l’inno, seguito da un «Oggi sarò allo Stadio Olimpico per la Finale di Coppa Italia a sostenere come sempre la mia squadra del ❤️ @official_sslazio #coppaitalia #finalecoppaitalia #sslazio #sempreforzalazio #imieiattimi #annafalchi».