Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: ecco i veri motivi dell'addio (e chi ha preso la decisione)

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati dopo un anno di relazione. Un addio che nessuno si aspettava visto che fino a pochi giorni fa i social dei due erano pieni di scatti insieme. L'indiscrezione è arrivata dal settimanale Chi e la rivista diretta da Alfonso Signorini aggiunge ora altri dettagli sulle motivazioni. Secondo il settimanale dietro quelle foto tutte amore e felicità la coppia già da tempo traballava, Chi parla infatti di «malumori» continui. A mettere la parola fine alla storia, aggiunge il settimanale, pare sia stata la Tatangelo che nel frattempo su Instagram ha eliminato anche tutte le foto con Cori.

I due avevano cominciato a frequentarsi dopo l'addio della cantante con l'ex Gigi D'Alessio. Recentemente Anna Tatantagelo aveva parlato della relazione con Livio Cori: «L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita», aveva detto a Verissimo. Ma ora a spegnere quella luce pare siano state le troppe incomprensioni. Nessun tradimento. Questo a quanto riportano le indiscrezioni. Per ora nessuna dichiarazione dei due, ma quel che è certo è che Lady Tata è tornata single.

Diversa invece la situazione per Gigi D'Alessio. Il cantante dopo la Tantangelo ha trovato la felicità con Denise Esposito che lo ha anche reso padre per la quinta volta.