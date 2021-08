Anna Tatangelo esce allo scoperto sui social e si mostra per la prima volta insieme al nuovo compagno Livio Cori. Che ci fosse del tenero tra i due è sembrato già chiaro dopo le foto che li hanno paparazzati insieme in barca in atteggiamenti inequivocabili. Ora però hanno deciso di ufficializzare la loro unione con un video nelle instagram stories.

