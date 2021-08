Anna Tatangelo e Livio Cori paparazzati insieme: è ufficiale, sono la nuova coppia dell'estate 2021

Chiusa definitivamente la relazione con Gigi D’Alessio, da cui è nato il figlio Andrea, Anna Tatangelo apre il suo cuore a un nuovo amore: il rapper napoletano Livio Cori.

Si sospettava già da tempo che tra i due ci fosse una relazione, ma la conferma ufficiale è avvenuta oggi, in seguito a uno scatto pubblicato dalla rivista di gossip «Chi», che riprende i due mentre si scambiano un bacio al mare.

Si presuppone che i due si siano conosciuti durante il festival di Sanremo 2019, quando la ragazza di periferia partecipò con il brano «Le nostre anime di notte», che racconta la storia d’amore con D’Alessio, mentre Cori era in gara con «Un’altra luce», in duetto con Nino D’Angelo.

L'ufficialità arriva proprio in concomitanza alla pubblicazione di fotografie che sembrerebbero annunciare un nuovo bebè in arrivo per Gigi D'Alessio e la sua fidanzata 26enne.