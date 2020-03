Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati: «Non stiamo più insieme: succede a tanti, succede anche a noi»

«Gigi ed io non stiamo più insieme da un po'. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti». Anna Tatangelo affidata ai social la rottura con Gigi D'Alessio. Una storia lunga, bella ma tormentata tra i due cantanti. Adesso è finita. «Succede a tanti - scrive su Instagram - è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea. E' per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata». Stessa identica cosa la scrive l'artista partenopeo: «Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti…».

Ultimo aggiornamento: 15:37

