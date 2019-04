Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio insieme alla festa del figlio Andrea

Martedì 2 Aprile 2019, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 19:04

La famiglia si è riunita e orapossono festeggiare insieme il figlio Andrea. I due cantanti infatti hanno avuto un periodo di crisi in cui sono stati separati ma ora la coppia si è riformata e ha deciso di regalare al figlio una grande festa per i suoi 9 anni.E’ stata Anna a postare dal suo account una foto che la vede assieme a Gigi e al figlio, accompagnata dalla didascalia: “Ti amo più di ogni altra cosa❤️AUGURI AMORE MIO ☺️❤️🎂 #9anni”. Dalle storie ha poi postato alcuni momenti del party, rigorosamente a tema Fortnite, che ha previsto anche una sfida a paintball fra ragazzi prima del taglio della torta, con selfie annessi.Parlando del suo ritorno con Gigi, che è avvenuta prima del Festival di Sanremo, Anna ha fatto sapere: “Oggi Gigi e io siamo due persone diverse e consapevoli, è come se ci fossimo conosciuti e “riconosciuti” per la seconda volta – ha raccontato in un’intervista - Non è facile ricominciare. Ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto, se c’è stato un sentimento forte, perché ci si può lasciare, ma poi ritrovarsi maturi e amarsi comunque come si può, ripartire e vedere come va. I buoni presupposti ci devono essere sempre”.