Domenica 10 Giugno 2018, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi superata tra. La coppia di artisti napoletani si era detta addio qualche mese fa gettando nel panico i fan che sperano in una loro reunion. Se è tutta acqua passata ancora non è dato saperlo, certo è che la loro esibizione durante ildella nipote di Gigi fa ben sperare.Anna e Gigi hanno cantato insieme i loro grandi successi tra cui “Un nuovo bacio”, brano del 2002 scritto da Gigi e interpretato da Anna. Entrambi erano complici e rilassati. Una meravigliosa sorpresa per gli sposi Alessandra D’Alessio e Raffaele Poziello, che durante le nozze hanno visto gli ex coniugi emozionatissimi e vicini anche in chiesa durante la cerimonia. Chi li ha visti alla cerimonia assicura che tra loro c’è ancora amore.