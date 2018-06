Anna Tatangelo a Mattino 5: «Con Gigi l'affetto e la stima restano. Io ancora mamma? Se Dio vorrà...»

Anna Tatangelo e la delusione dopo la rottura con Gigi D'Alessio: «La vera Anna sta uscendo adesso»​

Mercoledì 6 Giugno 2018, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo la fine della storia con Gigi ho vissuto un periodo molto duro, ma mio figlio Andrea e la musica sono riusciti a darmi la forza per andare avanti»., dopo la fine della storia con, si confessa così nello studio di Mattino Cinque.Ospite di, la cantante ciociara ha spiegato: «Con Gigi restano l'affetto e la stima, il tempo dirà cosa succederà. Ho fatto sempre tutto con amore e non rimpiango nulla». Dall'unione con il cantante napoletano è nato il, che oggi ha nove anni: «Cerco di, perché ha cose che tanti bambini non hanno e non possono avere. Lui, ogni cosa che faccio e ogni aspetto della mia vita sono collegati a lui. Di tutto ciò che ho fatto, lui è il mio capolavoro e non potrei essere più orgogliosa. In futuro».Anna Tatangelo ha poi parlato anche dell'esperienza a Celebrity Masterchef: «Un percorso bellissimo a livello culinario e personale. Gli chef sono riusciti a tirare fuori il lato più sensibile e timido che finora era riservato solo a chi mi conosce perfettamente».