«Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo Gigi D'Alessio». Ecco di chi si tratta. Nuovo amore per Anna Tatangelo? Dopo aver cambiato look sfoggiando un caschetto biondo ed essere passata al rap con il brano Guapo, la cantante di Sora starebbe vivendo anche una svolta nella sua vita affettiva.

Come riporta Diva e Donna, Lady Tata potrebbe avere un nuovo fidanzato. Si tratterebbe di uno dei suoi musicisti, una passione nata dopo anni di lavoro insieme. Al momento, non sarebbe noto il nome del "fortunato", chissà che l'artista non esca allo scoperto nelle prossime settimane.



E Gigi D'Alessio? In un'intervista al Corriere della Sera, Anna Tatangelo aveva chiarito che l'ex compagno e padre di suo figlio resterà un pilastro nella sua vita. Nuovo amore in vista? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 22:00

