Anna Tatangelo in piscina con un uomo misterioso, follower in delirio: «Siete bellissimi». Ma c'è un particolare

Anna Tatangelo in piscina con un uomo misterioso, fan in delirio: «Siete bellissimi». Ma c'è un particolare.

Fisico mozzafiato, super sorridente e in dolce compagnia, la Tatangelo posta su Instagram una bellissima foto in piscina e fa il bilancio della sua estate strana.

Dopo l'addio definitivo a Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo torna a sorridere ed è tutto merito di un uomo misterioso. In realtà non c'è nessun mistero perchè l'uomo ritratto in foto con lei in piscina è il fratello Giuseppe che compie gli anni. Per l'occasione la Tatangelo ha pubblicato due bellissimi scatti su Instagram ed ha scritto: «Niente ...ogni volta non riusciamo a fare una foto un po’ più seria!Tanti auguri bro!È stata un’estate diversa con alti e bassi , ma sono felice perché so sempre dove trovare un sorriso vero !TVB». In molti hanno chiesto informazioni sperando in un po' di gossip, ma la cantante ha risposto a tutti spiegando che con lei c'è il fratello, che ha riscosso un notevole successo tra le donne: «Siete bellissimi», scrivono.

