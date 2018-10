Anna Tatangelo sexy sul letto, gli scatti (senza parole) mandano in tilt Instagram

Sabato 27 Ottobre 2018, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 15:27

Anna Tatangelo manda in visibilio i propri follower su Instagram: lo fa con due scatti decisamente sensuali, e senza accompagnare alcuna parola di commento. In certi casi, infatti, le foto parlano da sole...Sul piano sentimentale, la cantante ciociara sta ritrovando la felicità col suo Gigi D'Alessio, dopo le crisi passate e la rottura. Intanto, però, riesce a mandare Instagram in tilt, con delle foto molto sexy, in cui appare (poco) vestita e distesa sul letto, per un selfie ad altissimo tasso erotico.La veste indossata da Anna Tatangelo lascia ben poco all'immaginazione, con un decolléte in primo piano e in bella vista. Nessuna didascalia, ma evidentemente era qualcosa di superfluo anche per i fan: in due giorni, gli scatti hanno raccolto quasi 90 mila like e quasi 1400 commenti di utenti estasiati.