Annalisa Minetti a Domenica Live risponde a chi le ha detto che non sarebbe mai dovuta diventare madre

Con la diretta del battesimo della piccola, la sua seconda figlia, aha deciso di rispondere ai violenti attacchi subiti sui social negli ultimi giorni. Alcuni hater si sono scagliati contro di lei dicendo che, date le sue condizioni di non vedente, non sarebbe dovuta diventare madre., nei giorni scorsi, aveva risposto dalle sue pagine social: «Volevo ringraziare iacopomelio perché ha deciso di rispondere a quei pochi ignoranti che hanno giudicato la mia vita, il mio ruolo di madre e la mia natura di donna. Ringrazio Iacopo non solo per le belle parole spese per me ma sopratutto perché grazie a lui sono sommersa, da ieri sera, da messaggi di solidarietà.Volevo rassicurare tutti sul fatto che io stia bene, che le parole di queste persone ignoranti e infelici non mi toccano. Da anni sono abituata a sentirmi dire di non vivere e di tutta risposta io vivo e vivrò sempre di piùCresco i miei figli come donna realizzata nella vita e nel lavoro ; non sacrificando mai un dentino, una recita, una prima pappa nonostante questo mi costi fatica e a volta piango da sola di notte chiusa in bagno per la stanchezza. Perché si, spesso per me è tutto molto più difficile, ma nonostante questo, e nonostante la vostra ignoranza, io vivo cercando di essere all’altezza dei miei sogni e di quelli dei miei figli. Ho un uomo splendido accanto e la nostra casa è piena di sorrisi.Le persone che mi aiutano sono quelle che mi amano, non lo stuolo di collaboratori che avete millantato.Purtroppo per chi mi augura di restare chiusa in casa, mi vedrete presto in nuove sfide per la musica e per lo sport. E continuerò a condividere la felicità di crescere i miei figli con le tante persone che mi seguono e che sono nel mio cuore».Durante il battesimo Annalisa Minetti non ha voluto dedicare molte parole a quanti l’avevano attaccata, commentando solo che si tratta di persone che non sanno amare.