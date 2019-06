Anniversario di matrimonio in Costiera per Nicola Savino e signora

Sabato 1 Giugno 2019, 20:57

MASSA LUBRENSE - Sono una delle coppie vip più solide e innamorate. E, per festeggiare un traguardo importante come il decimo anniversario di matrimonio, hanno scelto la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, sfidando anche il vento e la pioggia che anche oggi hanno continuato a flagellare quello che dovrebbe essere "'o paese d'o sole". Protagonisti della vacanza romantica sono l'attore e conduttore Nicola Savino e la moglie Manuela Suma, costumista che vanta collaborazioni con numerosi programmi televisivi.Savino e signora, sposati dal 29 maggio 2009 e genitori di Matilda, sono stati avvistati tra le strade di Positano dove hanno approfittato di qualche timido raggio di sole per farsi immortalare con il mare e l'inconfondibile landscape della "Città verticale" alle spalle. Immancabile il tour in barca tra i golfi di Salerno e di Napoli, nonostante il tempo piuttosto inclemente: una circostanza che Savino non ha mancato di sottolineare con la consueta ironia in una storia pubblicata su Instagram dove è apparso incappucciato e infreddolito insieme alla moglie, ma pur sempre sorridente. Infine la "capatina" a Marina del Cantone, tradizionale buen retiro di vip e buongustai. Dove? Al ristorante "Lo Scoglio": qui, dopo un'incetta di prodotti e piatti tipici, l'attore e conduttore non si è sottratto al rito della foto-ricordo con lo chef Tommaso De Simone e la gioiosa brigata di cucina.