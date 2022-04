Antonella Elia, è di nuovo amore con Pietro Delle Piane: «Ecco perché lo odiavano tutti»

Antonella Elia spiega i motivi che l’hanno spinta a tornare fra le braccia del fidanzato Pietro Delle Piane, con cui ha preso parte a una passate edizione di Temptation Island. La Elia, oggi opinionista e “La pupa e il secchione” e Pietro Delle Piane hanno un rapporto altalenante e non è la prima volta che si dicono addio per poi riavvicinarsi.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane (Instagram)

Antonella Elia, è di nuovo amore con Pietro Delle Piane

Dopo l’ennesimo annuncio di addio, si ricompone la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due, che hanno preso parte a un’edizione di Temptation Island, sono infatti tornati di nuovo insieme: «Pietro – ha piegato Antonella in un’intervista al “Corriere della sera” - ha 11 anni in meno di me, è giovane, intatto, puro. Mi fa divertire moltissimo. A Temptation è stato un disastro perché voleva recitare il ruolo di quello che mi faceva ingelosire. Si è fatto odiare da tutti, me in primis, per tanto tempo. Mi trasferisce il senso della famiglia. Io sono sempre stata un cane sciolto, randagia. Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme a un uomo».

Antonella Elia ha lavorato con mostri sacri come Mike, Corrado e Raimondo e, insegnamenti professionali a parte, li ricorda per la grande ironia: «L’autoironia. Soprattutto Vianello, amava prendere in giro gli altri ma anche se stesso. Era meraviglioso. E Corrado, anche lui aveva un’ironia straordinaria, le sue facce alla Corrida facevano l’intero programma. E pure Mike, tutte quelle gaffe, sono convita che ci giocasse consapevolmente».