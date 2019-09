Antonella Fiordelisi, addio a Francesco Chiofalo? Il messaggio ai fan: «Cerco di non pensarci, ma non è facile»

Mercoledì 4 Settembre 2019, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 11:25

L'amore trasembra essere già finito. C'erano già alcuni indizi lasciati da entrambi sui social, ma negli ultimi giorni ne sono usciti altri, abbastanza inequivocabili. Non è chiaro se la causa sia stata il presunto tradimento di 'Lenticchio' con, ma la storia tra lui e l'azzurra della scherma sembra già essere tramontata.Le ultime conferme, in ordine di tempo, arrivano direttamente da. La bella salernitana, tre giorni fa, aveva pubblicato lo scatto di un primo piano, scegliendo questa didascalia: «Ho paura dell'amore, non del resto». A sorpresa (o forse no), tra i commenti è spuntato anche quello di: «Sei stupenda». Il ragazzo romano sembra deciso a riconquistarla, ma Antonella forse non è dello stesso avviso.Negli ultimi giornista cercando di godersi la compagnia di amici e familiari, con tante scorpacciate tra fast food e sushi. In un momento di relax, la ragazza ha poi scelto di rispondere alle domande dei follower su. La più gettonata è molto semplice, perché i fan vogliono sapere come sta Antonella in questi giorni. Lei risponde così: «Questa è una domanda che mi fate in tante ed apprezzo tantissimo. Per fortuna sto un po' meglio, cerco di non pensarci... Sto sempre con la mia famiglia, con gli amici... Non è facile superare me neanche impossibile».Quella che sembrava una storia d'amore pronta a decollare si è quindi fermata molto presto, a meno di eventuali riconcilizazioni tra. Che poi scherza così con i follower rispondendo ad altre domande: «Non fumo, non bevo, non mi drogo. Ma mangio come un maiale».