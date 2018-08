Antonello Venditti, tre giorni alla scoperta di Capri: «Ci vediamo l'anno prossimo»

Giovedì 30 Agosto 2018, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Venditti saluta Capri con una cena in riva al mare. A pochi giorni dalla consegna del Premio Faraglioni 2018 il cantautore romano ha già tanti nuovi amici sull'Isola Azzurra. «Gemma sarà il mio ricordo più recente di Capri, ci vediamo l'anno prossimo», così si è congedato ieri sera dopo la sua cena al Ristorante & Beach Club Da Gemma, lido storico a due passi dal porto di Capri.Una cena tutta caprese, omaggio ai sapori e alle tradizioni che Gemma ben custodisce da diverse generazioni, prima della partenza prevista per oggi.In compagnia di amici e dell'organizzatore del Premio Faraglioni Aldo Damino della Pro Loco Arte, avvolto in un'atmosfera mediterranea, con il sottofondo delle onde del mare, Venditti ha optato per un menù super tradizionale: gamberi, patate e limone, fritto di paranza e per finire la torta caprese con gelato. Non poteva mancare a tavola lo spaghetto Gemma, simbolo del ristorante da oltre cinquant'anni.Sempre con la battuta pronta, affabile con tutti, stile informale, giacca e bermuda con sneakers, Venditti è stato catturato dal fascino delle cose semplici e da grande amante del mare ha optato per una destinazione dove si può davvero sentire il respire del mare.I complimenti di Venditti alla cucina, guidata dello Chef Michele Paribello, con la consulenza dello stellato Peppe Guida, ed un saluto affettuoso con foto ricordo insieme alla titolare Gemma Rocchi ed il marito Alessandro Cataldo.Nel pomeriggio Venditti era stato immortalato mentre passeggiava per le vie del centro, a pochi passi dalla Piazzezza. Attratto dai cappelli Panama, di cui è estimatore, è entrato nella boutique Fiore, a via Roma, dedicata all'artigianato di lusso made in Italy, e ha scherzato con la proprietaria Valeria.Non solo shopping, incuriosto dalla metafora di «Marte e l'elefante» in piazzetta, Venditti, all'indomani dalla consegna del Premio Faraglioni, è stato catturato dalle opere della Liquid Art System, la galleria di Franco Senesi partner dell'evento che da oltre 24 anni viene riconosciuto ai grandi della cultura e dello spettacolo.«L'arte non può restare nelle mani di pochi collezionisti, deve essere condivisa», così ha dichiarato prima della foto di rito con il direttore della galleria, Christian Farace e lo staff Liquid, con alle spalle una tela di Antonio Sannino per la serie Shining, dedicata alla Big Apple.Una tre giorni caprese quella di Venditti alla scoperta delle bellezze dell'isola e dei suoi piaceri gastronomici. Accolto con entusiasmo dai capresi, Antonello ha dato prova di essere un grande uomo oltre che un grande artista, mostrando con simpatia e garbo a tutti il suo affetto. Da «Grazie Roma» a «Grazie Capri», ha ironizzato prima di partire.