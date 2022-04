Antonino Spinalbese e Belen, sorpresa dopo la rottura: «Ho una sposa»

Antonino Spinalbese sorprende tutti. L'ex di Belen Rodriguez dopo la loro rottura è finito fuori dai riflettori. La rottura con la madre di sua figlia, Luna Marì, non è stata così semplice per lui: è passato dalla gioia per la nascita del frutto del loro amore a una separazione dolorosa. Ma, adesso, l'ex hair stylist è tornato a far parlare di sé con una dichiarazione che ha lasciato tutti con la bocca aperta.

Nel corso di Trends & Celebrities, in radiovisione su RTL 102.5 News, Spinalbese ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti. «Porto la fede. C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto. Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti», racconta Spinalbese. Che ad un certo punto parla del futuro così: «Ho smesso di pensarci per non crearmi preoccupazioni. Però io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice», ha sottolineato.

Un passato da hair stylist e tanta voglia di continuare ad esprimersi con la sua arte. «Le forbici da parrucchiere non le lascio mai. La notte, spesso, adoro fare i capelli ad amici o amiche», confessa Spinalbese nel corso dell'intervista. Oggi è un imprenditore: ha fondato una società che si occupa di talent, dalla moda allo spettacolo, e sta per lanciare una nuova linea di costumi.

«Sono principalmente da uomo», ha raccontato. «Vediamo come va, faccio un passo alla volta per capire cosa mi rende più felice. Oggi lo sono, l’imprenditoria mi rende felice. Però non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia. Per quel che riguarda la tv, vediamo: se ci sarà qualcosa che mi piace valuterò». A quanto pare Spinalbese non ama correre, ma vuole fare tutto per bene. Senza fretta. Senza rischi, soprattutto nel mondo del lavoro. Nessun reality in vista ma, secondo quanto dichiarato, i conduttori e i produttori gli starebbero facendo una corte spietata... chissà che non possa diventare il protagonista di una nuova edizione del Grande Fratello Vip.