«Antonino Spinalbese non avrà nessuna storia al Gf Vip: ecco perché», le parole dell'ex Helena Pretes

Dopo la chiacchierata storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, l'hairstyle aveva allacciato due relazioni a distanza di brevissimo tempo - con la creative director Giulia Tordini e poi con la modella brasiliana Helena Pretes -, prima di entrare al Gf Vip.

Di questa liaison è tornata a parlare la modella che ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon. Intervistata di recente da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli a Gf Vip Party, Helena ha ammesso perché il loro amore si è esaurito nel giro di pochi mesi. «Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace, non c’è stato verso di conoscerci», spiega la modella. «Lui ha una figlia con Belen e deve tutelarla. Lui non poteva neanche venire a cena con me, mi diceva tu non capisci».

Secondo Helena, Antonino non era pronto all'epoca per una relazione seria e non lo sarà nemmeno nei prossimi mesi. Al netto della sua simpatia per Ginevra Lamborghini e dei massaggi con Antonella Fioderlisi, «lui non era pronto perché ha una figlia e non voleva mostrare pubblicamente il suo affetto. Non avrà nessuna storia al Grande Fratello Vip, è molto focalizzato su sua figlia».

Insomma, secondo la Petres, quella di Antonino nella casa più spiata d'Italia sarebbe solo una strategia: da parte sua nessun interessamento particolare per le vippone e, soprattutto, nessun desiderio di impegnarsi in una relazione duratura. Solo il tempo potrà dare o meno ragione alla modella.