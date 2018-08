Antonio Zequila, l'appello a Maria De Filippi: «Voglio venire a U&D per conquistare Tina Cipollari»

Happy birthday...bob....always the best...yes Un post condiviso da Antonio Zequila (@antoniozequila) in data: Ago 17, 2018 at 12:16 PDT

Venerdì 17 Agosto 2018, 21:06 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 21:14

«Perché no? lo sono alla ricerca costante dell'amore. Già in passato avevo partecipato al programma, prima che venisse trasformato nella versione classica con tronisti e corteggiatori». Antonio Zequila, attore e protagonista di una ormai leggendaria edizione dell’Isola dei Famosi targata Simona Ventura, vorrebbe andare a “Uomini e donne” per conquistare Tina Cipollari.Tina è attualmente fidanzata con l’imprenditore Vincenzo Ferrara e non si sa se il prossimo anno prenderà parte alla trasmissione, ma Antonio è comunque sicura di riuscire a conquistare il suo cuore: «Quindi – ha fatto sapere a “Novella2000” - ci tornerei con la maturità acquisita nel tempo e ne sarei onorato. Non so se questo mio desiderio verrà esaudito da Maria De Filippi e nell' eventualità come Tina risponderà alle mie attenzioni, ma so che quando mi piace una donna, difficilmente non riesco a conquistarla. Io so quello che vendo».Racconta di aver incontrato la Cipollari in diverse occasioni, poi a New York dove non le ha potuto dedicare tempo e questo l’avrebbe indispettita: «Ero a cena con Ivana in un ristorante italiano, e Tina è entrata all'improvviso. Ci siamo salutati, ma io diversamente dal solito, e soprattutto per rispetto nei confronti di Ivana, l'ho approcciata con meno enfasi. E lei si è risentita. Mi dispiace non essere stato più espansivo e che Tina ci sia rimasta male. Ma voglio recuperare».