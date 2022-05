Arisa in crisi con Vito Coppola? Lei chiarisce tutto nelle stories su Instagram: ecco cos'hanno fatto

E' ancora amore tra Arisa e Vito Coppola. Le voci sulla loro separazione sono stata smentite da alcune stories Instagram della coppia stessa. Infatti, era stata insinuata una crisi tra i due vincitori dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Proprio ieri sera, hanno partecipato insieme alla festa di compleanno di Barbara d’Urso.

Rosalba Pippa è molto amica della conduttrice Mediaset e non si è persa il party per i suoi 65 anni. Ad accompagnarla il nuovo compagno, con il quale si è scatenata in pista tra balli, baci e abbracci.

Insomma, tra Arisa e Vito Coppola regna il sereno e la cantante sembra pronta allo step successivo: pare che i due vogliano andare a convivere dopo l’estate. Magari a Roma, a metà strada tra Milano (dove Arisa vive da tempo) e Eboli (dove il ballerino è nato e cresciuto).