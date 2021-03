Arisa ci ripensa, di nuovo insieme al fidanzato Andrea Di Carlo

Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo di nuovo insieme. Solo poco tempo fa Andrea Di Carlo aveva annunciato di aver lasciato Arisa, ma ora i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio e sono stati sopresi durante una romantica uscita nella Capitale.

ARISA E ANDREA DI CARLO DI NUOVO INSIEME

La coppa si doveva sposare, ma a causa di un’intervista rilasciata da Arisa a “Domenica In”, la situazione è improvvisamente precipitata: “Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome – ha spiegato Andrea Di Carlo - Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante. Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo l'intervista, è venuta a casa mia, mi ha trovato deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, temo non abbia dimenticato del tutto il suo ex (…) Per me è finita, non torno indietro. Non ci sarà nessun matrimonio, mi sono ripreso l'anello”.

Dopo la crisi però la coppia ha deciso di riprovarci ed è stata sorpresa da “Chi” a Roma: dopo aver fatto colazione sugli scalini di Piazza Trilussa, Arisa e Andrea Di Carlo tornano a casa scambiandosi anche romantici baci…