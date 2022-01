Arisa sexy su Instagram, gli scatti hot in intimo: «Ecco uno scorcio delle mie chiappe»

«Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato» scrive Arisa su Instagram pubblicando una serie di scatti hot in lingerie e una lunga didascalia con l'hashtag #grazie. Non è la prima volta che Arisa si mostra in vesti sexy e questa svolta piace ai suoi utenti, che commentano: «Sei troppo femmina», «Che bomba sexy» o «Stupenda».

«#eroromantica mi sta cambiando la vita - scrive nel post - , ho bisogno che lo ascoltiate ancora,che impariate le canzoni a memoria e che le cantiate ovunque, che lo consigliate a conoscenti e amici.

Anche le vostre mamme apprezzeranno, perché mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli.

Spudorate e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare.

#donna per chiunque ci si senta è un diritto, non un reato, nè una condizione di serie B».