Arisa: «Rinuncio all'amore, forse faccio un figlio da sola». Le rivelazioni choc

Arisa rinuncia all'amore, a detta sua ha chiuso definitivamente con il capitolo "uomini" . Ne parla in un'intervista al settimanale Oggi dove si apre sulla sua vita sentimentale e affronta anche il tema della maternità. Quasi 40 anni, il prossimo 20 agosto, Arisa sembra avere le idee chiare sul percorso da percorrere per essere serena.

La relazione con Vito Coppola, maestro di Ballando con le Stelle, è giunta recentemente al capolinea, e dopo l'ennesima delusione amorosa la cantante parla con il cuore spezzato: «Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami».

La rivelazione sulla maternità

Arisa si esprime senza freni e spiega: «Sono donna ma anche uomo», nuda, si dichiara gender fluid. Sul tema della maternità rivela che il desiderio c'è ma che, a oggi, farebbe un figlio senza un compagno: «Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli».

Riguardo al suo rapporto con le donne: "Neanche stare con loro sarebbe una soluzione. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini".

Arisa è ferita, sta affrontando un periodo difficile della sua vita, le recenti delusioni la fanno stare male. Sulle sue storie Instagram si sfoga pubblicando un pensiero: "Nessuno si è mai scusato per le cose che mi hanno fatto, mi hanno solo incolpato per come ho reagito"