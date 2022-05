Tra Rihanna e Asap Rocky torna il sereno: nuovo videoclip dedicato a lei. E le nozze si avvicinano

Amore da videoclip. Sembra tornato il sereno tra il rapper Asap Rocky e Rihanna. Dopo le voci del tradimento con Amina Muaddi e l'arresto, il cantante ha pubblicato il suo nuovo brano, DMB (acronimo di Dat's My Bitch), dedicato alla sua metà. L'annuncio del suo nuovo progetto, di cui è anche regista per la prima volta, è stato pubblicato in un post su Instagram , dove ha ringraziando la futura madre di suo figlio: «Un grazie speciale alla mia donna per la motivazione e la parte».

Nel video musicale della nuova canzone il rapper haraccontato la storia d'amore con Rihanna: diversi aspetti della relazione, poi la proposta di matrimonio, arrivata attraverso una scritta dorata sui denti.

Dunque, DMB è un inno alla sua dolce metà e al figlio in arrivo. Alla fine del video, colpo di scena: la proposta di matrimonio che arriva con la scritta sui denti del rapper "Marry me", seguito dalla risposta della fidanzata "I do".

Il matrimonio inscenato, non è il classico con l'abito bianco: la voce di ‘Diamonds' ha scelto il rosso per le nozze. Rihanna, con un velo rosso e un bouquet di rose, e Asap Rocky sono al centro della scena mentre, tra applausi e abbracci di amici e parenti, camminano mano nella mano, sorridenti. Che sia vero o finto, questo gesto d'amore cancella i rumors che sono circolati nelle ultime settimane e che parlavano di un tradimento del rapper con la stilista Amina Muaddi.

Nel nuovo brano DMB, Asap Rocky pare abbia anche fatto riferimento all'ex fidanzato di Rihanna, Chris Brown, che ai tempi della relazione fece i conti con la legge dopo aver aggredito la cantante. “I don’t beat my bitch, I need my bitch” (tradotto "Io non picchio la mia donna, ho bisogno della mia donna") sono le parole del rapper in un passaggio del testo. Poi continua: "Lei pulisce la mia culla, dà da mangiare ai miei amici, lei mantiene il mio segreto, tiene il mio frigorifero pieno, il mio congelatore acceso".