Asia Argento abbracciata all'attore 17enne Andrea Pittorino: insieme a Fiumicino

Asia Argento insieme all'attore 17enne Andrea Pittorino. L'attrice 44enne è stata immortalata a Fiumicino insieme al collega minorenne dal settimanale Oggi mentre si stringono in un abbraccio. Nello scatto Asia si accende una sigaretta e poi butta le braccia al collo a Pittorino mentre attendono un taxi.



Nessuno dei due attori ha commentato le foto, ma c'è già chi pensa che tra i due possa esserci del tenero e sono nate diverse polemiche sull'atteggiamento della Argento. Andrea Pittorino è un attore, nato nel 2020, che ha debuttato a 4 anni nel cast di Un ciclone in famiglia per poi interpretare altre parti fino all'ultima interpretazione importante è quella ne 'Gli anni più belli' di Gabriele Muccino, dove interpreta Paolo, che nella versione adulta sarà impersonato da Kim Rossi Stuart. Ultimo aggiornamento: 13:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA