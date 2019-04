Lunedì 22 Aprile 2019, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vacanza a Ischia con l'amica di sempre e i figli. Asia Argento è tornata in questi giorni di festa sull'isola verde che tanto ama da quando trascorse le sue vacanze giovanili assieme al padre, il regista Dario, ed alla madre. Giorni di relax e di lontananza da tutto, in compagnia dell'amica di sempre, l'attrice Vera Gemma, anche lei praticamente di casa a Ischia, l'isola che segno' una tappa importante della carriera artistica di papà Giuliano, si tempi in cui il noto attore conobbe il regista Luchino Visconti che lo inserì nel cast de "Il Gattopardo". Terme e buona cucina ischitana per le due amiche sul set (Scarlett Diva) e nella vita. E l'altra sera consueta puntatina al "Giardino degli Aranci" dell'amico ischitano, Andrea Impagliazzo, cavaliere del lavoro e da oltre 60 anni promotore della buona accoglienza sull'isola, per godersi una serata in compagnia delle chitarre napoletane dei maestri Salvatore Somma e Vittorio Sepe e le performance artistiche del Pulcinella classico Francesco Colella.