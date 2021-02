Aurora, la foto con Michelle Hunziker e nonna Ineke. La brutta offesa dell'hater: «Tua madre...», e la risposta spiazza tutti

Aurora, la foto con Michelle Hunziker e nonna Ineke. La brutta offesa dell'hater: «Tua madre...». La risposta spiazza tutti. Oggi, la figlia della conduttrice svizzera e di Eros Ramazzotti ha condiviso su Instagram un tenero ritratto di famiglia. A confronto, tre generazioni di donne: lei, mamma Mich e nonna Ineke.

Aurora accompagna la foto con un commento spiritoso: «Tre generazioni e quella che ha più capelli bianchi sono io». La foto viene accolta con una pioggia di like. Immediati i commenti dei fan: «Siete bellissime tutte e tre». E ancora: «Aurora hai la bellezza di tuo padre e la simpatia di tua madre». Ma fra tanti complimenti, spunta anche il messaggio di un hater che offende la figlia di Michelle Hunziker. «Tua madre è più bella di te», scrive il leone da tastiera. Ma l'hater trova pane per i suoi denti. A difendere Aurora "scende in campo" Tomaso Trussardi che replica così: «Che schifo di commento. Come si fa a porre certi paragoni. Aridità d'animo. Vergogna». I fan sono con lui.

Qualche settimana fa, Aurora Ramazzotti era tornata a far parlare di sé parlando del suo rapporto con Michelle durante l'adolescenza. «Lei - ha detto - era giustamente molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole». Insomma, da ragazzina, per Aurora, Michelle sarebbe stata molto severa. Ma adesso il suo giudizio sull'educazione impartitale dalla madre sarebbe cambiato. «Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io, probabilmente la bastonerei».

